خلال لقائه السفيرة البريطانية.. «اللافي» يُؤكد أهمية مبادرة «ويليامز» للانتخابات القادمة

شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي ضرورة إستعادة زخم الانتخابات، وتلبية طلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.«»

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفيرة البريطانية لدى طرابلس كارولين هورندال، لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

واستعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.

وأكد اللافي على أهمية مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستفياني ويليامز بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، بإعتبارها الحل للأزمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية كارولين هورندال على دعم بلادها الكامل للجهود الليبية والدولية، لتعزيز الاستقرار في مختلف أرجاء ليبيا.

وأكدت هورندال أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، مشيدةً في الوقت نفسه بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.