خلال لقائه السفيرة البريطانية.. «المنفي» يؤكد دفعهم نحو انتخابات وفق إطار قانوني

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هوريندل، تطورات المستجدات السياسية في ليبيا، والتحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي.

وأكّد المنفي على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن بعيداً عن أي صراعات سياسية.

من جانبها، أشادت هوريندل ةبدور المجلس في المحافظة على الاستقرار والهدوء، مؤكدةً على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري،

وعبّرت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا عن دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي للإيفاء بالتزامات المرحلة، والدفع نحو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.