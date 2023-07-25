خلال لقائه السفيرة البريطانية.. «عقيلة صالح» يؤكد على تشكيل حكومة جديدة

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وتطرق اللقاء إلى البحث عن سبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بلحيق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنّ اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، تناول ما توصلت إليه لجنة «6+6».

وأكد عقيلة صالح حرص مجلس النواب على إنجاز قوانين تحظى بقبول كل الأطراف السياسية من خلال لجنة «6+6»، وتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي «تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة».