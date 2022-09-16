خلال لقائه السفير الألماني.. «المنفي» يُشدد على أهمية التوافق على قاعدة دستورية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك في لقاء له مع السفير الألماني لدى ليبيا مخائيل أونماخت، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وجهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية.

واستعرض الطرفان مساعي إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

من جانبه، قدّم السفير الألماني إحاطةً بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة وسُبل دعم العملية السياسية.