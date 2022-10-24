خلال لقائه السفير الإيطالي.. الرئاسي يُشدّد على أهمية القاعدة الدستورية

حث المجلس الرئاسي مجتمعا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

وأكد الجانبان خلال لقائهما الاول بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باثيلي.

وشدّد المجلس الرئاسي على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية المؤسسة للاستحقاق الانتخابي القادم.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وتعاونه مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار البلاد، وإيجاد حل للأزمة السياسية.