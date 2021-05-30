خلال لقائه السفير التركي.. «السويحلي» يُؤكد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلين اليوم الأحد، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأفاد السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش العلاقات المتميزة فى كافة المجالات بين البلدين.

كما تم التطرق إلى دور المجتمع الدولي في تحقيق انتخابات ذات مصداقية فى 24 ديسمبر المقبل.

هذا وأكد عضو ملقتى الحوار على أهمية مساهمة تركيا فى إعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي أخطار محتملة.

ناقشت اليوم مع السفير التركي العلاقات المتميزة فى كافة المجالات بين بلدينا، ودور المجتمع الدولي في تحقيق انتخابات ذات مصداقية فى 24 ديسمبر. وأكدت على أهمية مساهمة تركيا فى إعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي أخطار محتملة. pic.twitter.com/5FXpOeMX11 — عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) May 30, 2021