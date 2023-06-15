خلال لقائه السفير التركي.. «بوجواري» يُؤكد أهمية فتح القنصلية التركية

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري على ضرورة تحقيق تعاون في مجال القطاع الخاص وبين البلديات.

وشدد بوجواري خلال لقائه السفير التركي كنعان يلماز على أهمية فتح القُنصلية التركية وعودة الطيران المُباشر ما بين بنغازي وإسطنبول واستئناف الشركات التركية عملها في بنغازي خاصة تلك التي لديها تعاقدات سابقة.

تأتي زيارة السفير التركي إلى المدينة لافتتاح معرض منتجات التصدير التركية بنغازي، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك.

وبحثت الزيارة تكثيف دور رجال الأعمال والعمل على زيارة الخُبراء والمُختصين في ترميم المباني التاريخية من الجانب التركي للاستفادة من خبراتهم في مجالات البُنية التحتية والإعمار وإعادة تدوير المُخلفات الصلبة والسائلة.