خلال لقائه «القطراني».. «عقيلة صالح» يؤكد دعمه للحكومة برئاسة «باشاغا»

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

وناقش عقيلة، خلال لقائه بنائب رئيس الحكومة علي القطراني في القبة، قانون الميزانية، وضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

ومن جانبه أوضح القطراني حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، والتزام الحكومة بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل