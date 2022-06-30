خلال لقائه «الكوني».. السفير الهولندي يُؤكد دعم بلاده للمجلس الرئاسي كشريك سياسي

أكّد السفير الهولندي لدى ليبيا كونيراد هو خيونبتخ استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي كشريك سياسي، وكقيادة فاعلة من شأنها تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

خيونبتخ وخلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول لتفاق حول القاعدة الدستورية بين رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في جنيف، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع الوضع في مناطق الجنوب الذي حافظ على وحدة التراب الليبي، رغم صعوبة الظروف التي مرت به طيلة السنوات الماضية.، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جانبه، أكّد الكوني أنّ الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها، يمر بالضرورة عبر صناديق الاقتراع بانتخاب الشعب رئيساً للبلاد، أسوة بدول العالم.

وشدّد عضو المجلس الرئاسي على أهمية الدور الأوروبي في الدفع بهذا الاتجاه، بما سيحقق لليبيا استقرارها الذي هو استقرار لأوروبا في ذات الوقت.