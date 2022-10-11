خلال لقائه «اللافي».. السفير التركي يُجدد دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، جهود تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود المجلس التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وجدّد يلماز خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس استمرار دعم بلاده للمسار السياسي، للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

بدوره، أشاد اللافي بجهود تركيا التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيـا بدعم العملية السياسية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على دعم العلاقات الليبيـة التركية بتنفيذ مذكّرات التفاهم التي تخدم مصلحة البلديْن في عديد المجالات