خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. «المشري» يُؤكد موقف المجلس من الأزمة

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للمبعوث الفرنسي بول سولير رفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين على رؤية المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وشدد المشري خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على ضرورة التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، حسب ما ذكره بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

كما أطلع المبعوثُ الفرنسي المشري على ما خلصت إليه اجتماعات تونس لمجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً في ذات الوقت على دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.