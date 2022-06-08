خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. «المنفي» يُؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، قدّم المبعوث الفرنسي إحاطة عن لقائه بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمه للاستقرار.

من جانبه، أكّد المنفي على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية