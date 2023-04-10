خلال لقائه «المنفي».. «باتيلي» يقدم إحاطة حول تحركاته الأخيرة والاجتماع العسكري

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي تطورات الأوضاع في البلاد.

وقدم باتيل إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واستعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد باتيلي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للتوجه نحو إجراء الانتخابات خلال عام 2023، معتبراً أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.