خلال لقائه «المنفي».. رئيس الحكومة اليونانية يُؤكد على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنّ بلاده كانت أول دولة أوروبية أعادت فتح سفارتها في طرابلس ثم أقامت قنصلية عامة في بنغازي.

وشدد ميتسوتاكيس خلال محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي في نيويورك محمد المنفي على ضرورة تفادي استخدام العنف وإعادة إطلاق العملية السياسية لاعتماد الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وجدد رئيس الوزراء اليوناني على موقف بلاده بشأن الانسحاب الفوري والكامل لجميع القوات الأجنبية الموجودة من الأراضي الليبية، سواء النظامية أو المرتزقة، كشرط ضروري لضمان انتخابات حرة وتشكيل بيئة جديدة دون تدخل خارجي.