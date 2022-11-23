خلال لقائه «المنقوش».. «أوغلو» يُؤكد مواصلتهم التعاون مع ليبيا لضمان استقرارها

جدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش التأكيد على مواصلة بلاده العمل مع الجانب الليبي لضمان الاستقرار في البلاد.

وجاء اللقاء وفق تغريدة نشرها وزير الخارجية التركية في مدينة فاس المغربية والتي تحتضن هذه الأيام المنتدى العالمي التاسع لمبادرة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أنّ المنقوش بحثت مع تشاووش أوغلو على هامش منتدى تحالف الحضارات، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أنّ الوزيرين ناقشا أيضا دعم تركيا لجهود تعزيز الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات وفق قواعد قانونية سليمة.

ويعقد منتدى تحالف الحضارات لأول مرة في بلد إفريقي ويستمر لمدة يومين، بمشاركة تركيا و49 بلدا آخر على المستوى الوزاري لوزراء الخارجية.