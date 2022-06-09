خلال لقائه «المنقوش» .. المبعوث الإيطالي يُؤكد دعم بلاده لـ«وليامز»

أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، دعم بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من أجل الوصول الى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بطرابلس، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وبحسب وزارة الخارجية فقد نوقش خلال الاجتماع آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.

وأوضح المبعوث أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط، مجددا حرص إيطاليا على الحفاظ على الأمن والاستقرار وصولاً لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة.