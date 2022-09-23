خلال لقائه «المنقوش».. وزير الخارجية التونسي يؤكد دعمه لاستكمال المسار السياسي

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم بلاده لاستكمال المسار السياسي على أساس توافق ليبي – ليبي، وبمنأى عن أي تدخلات خارجية في شؤون البلاد الداخلية.

وأكد الجرندي خلال لقائه وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في نيويورك، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، خلال المرحلة المفصلية للوصول إلى حل توافقي يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار.

من جانبها، أطلعت وزيرة الخارجية نظيرها التونسيّ على آخر مستجدّات الوضع في ليبيا، مثنية على مواقف تونس الثابتة والداعمة لمسار التسوية السياسية ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين.

كما ناقش الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية التي تستدعي مزيدا من التنسيق في المواقف، بحسب الخارجية التونسية.