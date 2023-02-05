خلال لقائه «باتيلي».. «الطرابلسي» يُؤكد استعداد وزارته تأمين الانتخابات

أكد وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي استعداد الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات لإرساء دعائم الأمن في البلاد.

وناقش الجانبان دور وزارة الداخلية الفعّال في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وملف الهجرة غير القانونية وحماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظّمة.

من جانبه، أشاد باتيلي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وأثرها الإيجابي على الحالة الأمنية، لافتا إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة الأممية.