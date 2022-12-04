خلال لقائه «باتيلي»..«المنفي» يؤكد دعمه لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق

أكّد ئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

جاء ذلك خلال تقديم المبعوث الأممي إحاطته لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد باتيلي الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الساسي من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية الصادرة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت.