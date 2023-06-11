خلال لقائه بهم في روما.. «الدبيبة» يُشدد على ضرورة تنظيم ملف المرضى بالخارج

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة تنظيم ملف المرضى الجرحى، واصفا إياه بأنه يعاني فسادا ومشاكل يصل عمرها إلى سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال حديثه لعدد من المرضى والجرحى بالعاصمة الإيطالية روما، أثناء استقباله لهم في مقر إقامته هناك.

واعتبر الدبيبة أنّ إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة، مصدرا تعليماته بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا.

وشدد الدبيبة أنّ الاهتمام بكافة المواطنين الليبيين هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع، معتبرا أنّ العمل مستمر لتنظيم هذا الملف، سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، والقضاء على الفساد وسوء الإدارة الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية.

وكان الدبيبة قد بدأ زيارة رسمية لإيطاليا الأربعاء، شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، ولقاءات مع أبرز مسؤولي الحكومة الإيطالية السياسيين والاقتصاديين.