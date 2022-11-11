خلال لقائه «بيلوسي».. «السيسي»: حل الأزمة في ليبيا يكون بإنهاء التدخل الأجنبي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها على ضرورة التوصل لتسوية سياسية في ليبيا واليمن وسوريا.

وأشار السيسي خلال اللقاء الذي عقد الخميس على هامش أعمال القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ أشار إلى أن حل الأزمات القائمة في المنطقة لا سيما بليبيا يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي.

وشدّد السيسي على حل التشكيلات المسلحة بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية، بحسب ماصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية.