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ليبيا

خلال لقائه حفتر.. السفير الأمريكي يُؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 فبراير 2020 - 18:35
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ليبيا
أعرب السفير  عن تطلعه لزيارة العاصمة طرابلس. [إعلام قوات حفتر]

قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا نورلاند، بزيارته الأولى إلى ليبيا، الثلاثاء، حيث التقى خليفة حفتر في الرجمة.

وأفادت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بأن اللقاء يأتي للتأكيد مجدّدا على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية.

وأشار السفير خلال اللقاء، إلى الالتزام المعلن الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار،

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كما أكّد مجدّداً على التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع في ليبيا.

وأعرب السفير  عن تطلعه لزيارة العاصمة طرابلس، للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك، وفق قوله.

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