خلال لقائه حفتر وعقيلة.. «السيسي» يُؤكد دعمه الحل السياسي للأزمة الليبية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وخليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأفاد المكتب الإعلامي بقوات حفتر، بأن اللقاء عُقِد صباح الأربعاء، من أجل التباحث في آخر الأوضاع والتطورات السياسية بالشأن الليبي.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع حضره أيضا رئيس المخابرات العامة المصرية، وأن السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية بشأن ليبيا.

وأوضح أن اللقاء عُقِد في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده، حسب وصفه.

وأكد السيسي على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وأطلع الرئيس المصري خلال اللقاء على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما أطلع على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وأضاف المُتحدث الرسمي بأن السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل.

هذا وأعرب السيسي عن ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات، وفق قوله.