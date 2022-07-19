خلال لقائه «دراغي».. «تبون» يُؤكد على ضرورة بناء الليبيين لمؤسساتهم بأنفسهم

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ضرورة بناء الليبيين مؤسسات الدولة بأنفسهم من خلال انتخاب ممثليهم بطريقة نزيهة بعيدا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية.

أشار تبون خلال لقائه رئيس الوزارء الإيطالي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى وجود تطابق في وجهات نظر بين البلدين حول عدد من الملفات في منطقة حوض المتوسط لاسيما تجاه تطورات الوضع في ليبيا.

من جهته، قال رئيس الوزارء الإيطالي ماريو دراغي إنّ الجزائر شريك هام جدا بالنسبة لإيطاليا, سواء في مجالات الطاقة والصناعة والأعمال وفي مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في منطقة المتوسط.