خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي.. السفير الإيطالي يؤكد موقف بلاده الرافض للعدوان على العاصمة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بُوتشيني.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء شهد استعراضاًً لعدد من الملفات الهامة حيث تطرق إلى آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد السراج على ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس، من جانبه جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجدد موقفها الرافض للعدوان وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين.
كما بحث اللقاء آفاق التعاون بين البلدين، وملف الهجرة غير الشرعية وتداعيات القصف الجوي للقوات المعتدية الذي استهف مركز لإيواء المهاجرين وأدى إلى مقتل العشرات، وناقش الجانبان سُبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.
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