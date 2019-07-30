خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي.. السفير الإيطالي يؤكد موقف بلاده الرافض للعدوان على العاصمة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بُوتشيني.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء شهد استعراضاًً لعدد من الملفات الهامة حيث تطرق إلى آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.