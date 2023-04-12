خلال لقائه سفير أنقرة.. «الدبيبة» يؤكد دعمه لتركيا لإعادة إعمار مناطق الزلزال

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، دعم بلاده لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز بطرابلس حيث ناقشا عددا من الملفات ذات التعاون الثنائي بين البلدين بحسب بيان لمنصة «حكوماتنا» التابعة لرئاسة الوزراء.

وقال البيان «الدبيبة استقبل سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنان يلماز، ونقل تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء والشعب الليبي بمناسبة الشهر الكريم».

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية عديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية للمتضررين وارسلت كذلك طواقم إنقاذ وإسعاف وكوادر طبية مكونة من 96 شخصا وطاقم من الهلال الأحمر الليبي من 25 شخصا لإغاثة المنكوبين، وتعهدت إرسال 50 مليون دولار كمساعدات نقدية.