خلال لقائه «شكشك»و «الكبير»..«المنفي» يشدد على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية كخطوة أساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ خطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي، بحضور عضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي.

وأكد المنفي على دور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

وبحث المجتمعون مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.