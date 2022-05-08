خلال لقائه «عقيلة».. «نورلاند» يؤكد دعمه إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة

بحث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، تزامنا مع استعداد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

وجدّد نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا.

واشار نورلاند إلى أنّه اتفق مع عقيلة على تسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن، موضحا أنّ الأخير أكد على مشاركة النواب في المحادثات الدستورية مع الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة منتصف الشهر الجاري.

وتابع نورلاند أنّ الانتخابات الوطنية تبقى ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية في ليبيا في نظر الشعب الليبي والعالم.