خلال لقائه «غوتيريش».. «السّني» يؤكد على ضرورة دعم العالم لليبيا

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تطورات الوضع السياسي في البلاد.

وخلال اللقاء الذي عقد الاثنين في نيويورك أكد السني على ضرورة دعم المجتمع الدولي بشكل فاعل لتطلعات الشعب الليبي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

كما شدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على أهمية القيادة والملكية الليبية للحل بعيداً عن كافة أنواع التدخلات الخارجية.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة حرصه على متابعة الأوضاع في ليبيا وتواصله الدائم والمباشر مع مبعوثه الخاص عبد الله باتيلي من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في البلاد.