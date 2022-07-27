خلال لقائه ممثلي المنطقة الغربية.. «الحداد»: لن نرضى الذل والهوان لأهلنا ووطننا

أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، خلال لقائه من عمداء البلديات بالمنطقة الغربية على دور المؤسسة العسكرية في استقرار الوطن.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان فإنّ اللقاء يهدف لتقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة العسكرية والبلديات، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة من أحداث،

وقال رئيس الأركان العامة خلال اللقاء إنّ المؤسسة العسكرية للجيش الليبي بدورها لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء.

ورفع عمداء البلديات مطالب مدنهم المتمثلة في عدم عودة شبح الحروب، وضرورة المصالحة الوطنية بين الليبيين، كما أثنوا على ما يقوم به رئيس الأركان العامة، من مجهودات للنهوض بالمؤسسة العسكرية.