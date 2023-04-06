خلال لقائه نظيره القبرصي.. «السيسي» يؤكد على الانتخابات وخروج المرتزقة من ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت.

وشدّد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وكان السيسي أكّد على موقف بلاده الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.