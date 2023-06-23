خلال لقائه «نورلاند».. «المشري» يُقدم مُقترحا لخارطة طريق للمرحلة القادمة

قدّم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المبعوث الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مقترحًا لخارطة طريق ستعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحها واعتمادها.

واستعرض الجانبان نتائج اللّجنة المشتركة «6+6» مع الإشادة بهذا العمل الجاد والمثمر، فيما أشاؤ المشري إلى الكيفية الّتي أنجزت بها اللجنة عملها والآلية التي تمت بها كتابة القوانين الانتخابية.

وأعلن نورلاند دعمه لهذا المسار، معربا عن أمله أن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

وخلال اللقاء تطرّق الجانبان في حديثهما إلى المؤسسة الوطنيّة للنّفط؛ فقد أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها، حيث قال المجلس إنّ هناك كان هناك تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي تمّ طرحها.