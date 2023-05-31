خلال لقائه وفدا من الزنتان.. «عقيلة صالح» يؤكد سعيه لإيجاد حكومة موحدة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنّه ينتظز التوافق بين اللجان المكلفة بشأن القوانين الانتخابية، في إشارة منه لاجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة في المغرب.

وأضاف عقيلة خلال لقائه وفداً من مدينة الزنتان في بنغازي، أنّ مجلس النواب قام بما هو عليه من الجانب التشريعي والسياسي، وأنه يسعى إلى أن تجرى الانتخابات بالبلاد في ظل حكومة موحدة.

من جانبه، نفى عضو لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري لـ«عين ليبيا» الأخبار المتداولة عن توافق نهائي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى استمرار اجتماعاتهم.