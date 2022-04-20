خلال لقائه «وليامز».. «الدبيبة» يؤكد أنّ الإنتخابات هدف حقيقي للحكومة

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحكومة عبد الحميد الدبيبة يؤكد عند لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والمبعوث الأممي المكلف ريزدون زينينغا أن الانتخابات هدف حقيقي للحكومة.

وأوضح الدبيبة للمستشارة الأممية أنّهم يعملون بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية.

وقدمت وليامز تفصيلًا موجزًا عن نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة والتي تسعى لخلق قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات.

وناقش الدبيبة مع وليامز الخطوات المتخذة من الحكومة تجاه قفل إنتاج النفط وتصديره وضرورة وجود إجراءات قانونية حيال ذلك، إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والامنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة.