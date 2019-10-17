خلال مؤتمر صحفي.. عدل «الوفاق» تستعرض انتهاكات حقوق الإنسان التي تم رصدها

نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، مؤتمرًا صحفيًا، لاستعراض الانتهاكات التي تم رصدها من قِبل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الرصد بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المؤتمر الصحفي يأتي في إطار حرص الوزارة على إظهار جهود الوزارة في مجال ضمان احترام حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات الحاصلة ضدها من خلال إبراز عمل اللجان والفرق المعنية برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وتناول المؤتمر الانتهاكات التي عملت الوزارة على توثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وشدّد على أن وزارة العدل لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية او اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشتبه في ارتكابهم لهذه الانتهاكات، حيث أن ذلك يعود إلى النيابة العامة.

كما تناول المؤتمر التبعات القانونية الداخلية والدولية حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واختصاص القضاء الدولي الجنائي بالمسألة الليبية وفقا لقرارت مجلس الامن.

وشدّد المؤتمر على أهمية دور الإعلام في إبراز أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة أن يبتعد الإعلام عن بث روح الفرقة والتضليل، وأن يساهم في تعزيز مناخ المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي.