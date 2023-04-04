خلال مارس.. «إيريني» ترصد 15 رحلة مشبوهة إلى ليبيا

كشفت العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، أنّها فحصت 311 سفينة تجارية لاسلكيًا، ورصدت 15 رحلة مشبوهة في شهر مارس الماضي.

وقالت «إيريني» إنّها حققت لاسلكيًا مع 311 سفينة تجارية من أصل 8958 ونفذت 13 زيارة على متن السفن بموافقة القادة من أصل 447، مع رصد 15 رحلة مشبوهة من أصل 1146. واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و16 ميناءًا ومحطة نفطية.

وذكرت «إيريني» أنّ تركيا رفضت الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة في 10 مناسبات، حيث أنّها رفضت تفتيش سفينة «MV Kosova» على الرغم من طلب التفتيش.

وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر الاتحاد الأوروبي، إطلاق عملية عسكرية جديدة تسمى «إيريني»، بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.