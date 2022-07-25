خلال محادثته مع «نورلاند».. «باشاغا» يُؤكد حرص الحكومة على أمن وسلامة المدنيين

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن رئاسة الحكومة حريصة على أمن وسلامة المدنيين بالبلاد، إضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف باشاغا، خلال محادثة أجراها مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشالد نورلاند، أن العنف الذي ارتكب في عديد من المناطق، كان من صنيعة حكومة الدبيبة الخارجة عن القانون، وفق قوله.

وأكد باشاغا، أنّ الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يوماً مصلحين في البلاد، مشدداً على أنّ الحلول الليبية، هي وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي، حتى يتم التخلص من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية، وفق قوله.

وأشار رئيس الحكومة الليبية، رفقة السفير الأمريكي لدى ليبيا، أنّه تم الاتفاق على الحاجة إلى العمل معاً لوقف الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.