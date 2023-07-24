خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الغذائي.. الدبيبة يدعو لإقامة الدورة الخامسة في ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أعمال المؤتمر الرابع للأمن الغذائي والرعاية الصحية المقام في العاصمة الإيطالية روما. ويعقد المؤتمر على هامش قمة الأمم المتحدة للأغذية، بمشاركة الرئيسين الغاني والأرميني ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

وشدّد الدبيبة على الشراكة الأوروبية الأفريقية في جميع المجالات، داعيا لعقد المؤتمر الخامس بالعاصمة وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار بين القطاع الخاص اللييي والمؤسسات الإيطالية العاملة في هذا المجال.

وأكد الدبيية، أن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي يتطلب الاستثمار بين أفريقيا وأوروبا خاصة في التنمية الزراعية.

وأشار الدبيبة إلى مشاركة ليبيا في مؤتمر الهجرة والتنمية، والذي عقد في روما يوم الأمس، وإلى اتفاق المشاركين في المؤتمر على ضرورة التنمية والتأهيل في دول المصدر لضمان الاستقرار.