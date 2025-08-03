خلال مشاركته في منتدى طرابلس.. ديوان المحاسبة يشدد على سلامة البنية الرقمية للمؤسسات

شارك ديوان المحاسبة في فعاليات منتدى حوكمة المعلوماتية – ليبيا 2025، الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وخاصة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وقد ناقش المنتدى جملة من المحاور التقنية والاستراتيجية المهمة، أبرزها: التحول الرقمي، حماية البيانات، الأمن السيبراني، التشريعات التقنية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، والنطاق الوطني (LY)، وسط حضور أكثر من 180 متخصصاً من قيادات ومديري تقنية المعلومات، وعقد 12 جلسة فنية و3 حوارات تخصصية.

وتميّزت مشاركة ديوان المحاسبة بتنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان “الرقابة على تقنية المعلومات”، أشرف عليها مكتب تقنية المعلومات بالتعاون مع مكتب الاتصال والتواصل، وشهدت حضور ممثلين عن إدارات ومكاتب تقنية المعلومات بعدد من الوزارات والهيئات العامة.

وسلطت الورشة الضوء على دور الأجهزة الرقابية في ضبط ومتابعة استخدام نظم وتقنيات المعلومات في الجهات الخاضعة للرقابة، إضافة إلى عرض معايير تقييم أمن المعلومات وتحليل المخاطر التقنية ضمن الأطر الرقابية الحديثة.

وأكد ديوان المحاسبة خلال مشاركته أن تعزيز الرقابة على تقنية المعلومات يعد دعامة أساسية لتحقيق الحوكمة الرقمية، وحماية البنية التحتية التقنية للمؤسسات العامة، مشدداً على أهمية فتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة مع مختلف الشركاء الوطنيين لتحقيق مستقبل رقمي أكثر شفافية وكفاءة.