خلال معرض التين 2026.. «الحكم المحلي» تشدد على دعم الإنتاج الوطني

أعلنت وزارة الحكم المحلي أن مدير مكتب الوزير، الدكتور طارق الحبشي، أجرى زيارةً إلى معرض التين 2026 بمدينة يفرن، بتفويضٍ من وزير الحكم المحلي المكلف، وذلك برفقة وفدٍ مرافق، في إطار دعم المبادرات المحلية والقطاع الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن مدير مكتب الوزير اطّلع خلال الجولة على أجنحة المعرض وما تضمه من منتجاتٍ زراعيةٍ محلية، وصناعاتٍ تقليدية، وحرفٍ يدوية، تعكس الموروث الثقافي والهوية المحلية لمدينة يفرن.

وشملت الزيارة التعرف على جهود المزارعين والمنتجين المحليين في تطوير زراعة وإنتاج التين، إلى جانب الوقوف على دور المعرض في التعريف بالمنتجات المحلية، وفتح آفاقٍ تسويقية أمامها، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي، وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن هذه الزيارة تعكس أهمية دعم المعارض والمبادرات المحلية التي تسهم في إبراز المقومات الزراعية والتراثية للبلديات، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

يُعد معرض التين في مدينة يفرن من الفعاليات المحلية التي تسلط الضوء على أحد أبرز المنتجات الزراعية في منطقة الجبل الغربي، كما يشكل منصةً لدعم المزارعين والمنتجين المحليين، والترويج للمنتجات التقليدية، وتعزيز فرص التسويق، بما يدعم التنمية الاقتصادية على مستوى البلديات.