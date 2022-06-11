خلال مكالمة هاتفية.. «المنفي» و«نورلاند» يستعرضان الوضع الأمني في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الأمريكي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.

وأكّد الجانبان خلال مكالمة هاتفية، على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الإنتخابية في أقرب الآجال،

وبيّن الجانبان أنّ الانتخابات هي السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد، كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في العاصمة، والتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن.