خلال مكالمته مع «الكاظمي».. «بايدن» يدعو قادة العراق لصياغة خارطة طريق

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني، في سبيل صياغة خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة الحالية بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض وأخر لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناولا مجريات المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفين، حيث شدّد الأول على دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذو سيادة.

وذكر البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي رحب بعودة الأمن إلى الشوارع العراقية، مشيدا بجهود الكاظمي من أجل خفض حدة التوترات، وأنّ بايدن قدّم دعمه الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي، لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنّ الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة.

وركز البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية على إشادة بايدن بدور الكاظمي خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق، وكذاك بأداء القوات الأمنية العراقية.