خلال نوفمبر.. التعرف على هوية 12 ضحية من ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

أفاد المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري بالتعرف على هوية 12 جثة من ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الجعفري في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّه جرى مطابقة نتائج تحليل «DNA» والتعرف على 6 جثث من ترهونة، و2 من قصر بن غشير، و2 من طرابلس، وواحدة من الخمس وأخرى من مدينة بني وليد.

وأشار الجعفري إلى تلقيهم بلاغا من المواطنين يفيد بوجود مقبرة جماعية جديدة في منطقة مثلث الموت، مضيفا أنّ الفرق الفنية شارفت على الانتهاء من مكب القمامة العام في ترهونة بشكل نهائي لتنتقل بعده إلى مثلث الموت والبدء في عمليات بحث خلال ال 10 أيام القادمة.