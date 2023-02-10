خلال يومين.. فريق الإنقاذ الليبي يُعلن انتشال 27 جثة وإنقاذ 4 بينهم طفل في تركيا

أعلن فريق الإنقاذ الليبي عن انتشال 27 جثة وإنقاذ 4 بينهم طفل، داخل مدينة أنطاكيا التركية، وذلك خلال يومين من إعمال الإنقاذ.

وذكر فريق الإنقاذ أنّ كلاب الأثر استطاعت تحديد 8 مواقع أخرى يوجد بها أشخاص تحت الانقاض وجاري العمل على التعامل معها، بحسب وزارة الداخلية الليبية.

وثمّنت وزارة الداخلية الجهود الانسانية التي يقوم بها الفريق وجهود السفارة والقنصلية الليبية لدى تركيا من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع المستشارين الأمنيين التابعين لوزارة الداخلية في توفير بعض الاحتياجات التشغيلية ووسائل التواصل للفريق الليبي بالكامل.