خلال يومين.. 13 قتيل في صفوف المُتظاهرين العراقيين

وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق يومي الاثنين والثلاثاء إلى 13 شخصاً لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن.

وبعد مقتل 8 أشخاص يوم الاثنين، قتلت قوات الأمن 5 أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل، أو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء تشييع جثمان آخر قتل قبل بضع ساعات.

هذا ولقي ما يزيد على 260 عراقياً مصرعهم في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجاً على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما قتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد.

وكانت موجة العنف الجديدة قد بدأت بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضر بالاقتصاد الوطني.