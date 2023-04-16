خلال يوم من المواجهات.. مقتل 56 مدنيا وإصابة 600 آخرين في عموم السودان

قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن 56 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 600 في أنحاء البلاد نتيجة المعارك.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان في بيان لها، الأطراف المتحاربة بضبط النفس واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وأبدى الهلال الأحمر السوداني استعداده لإجلاء المدنيين من حي المطار إذا توفرت الظروف الأمنية، بينما وجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلا أكدت فيه تزايد عدد الإصابات وسط قلة الطواقم الطبية وإرهاق جميع الفرق العاملة حتى اللحظة في المستشفيات