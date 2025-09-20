خلال يوم واحد..إجراء 10 عمليات «قسطرة قلبية» ناجحة في مركز «مصراتة الطبي»

نجح مركز مصراتة الطبي في إجراء 10 عمليات قسطرة قلبية ناجحة خلال يوم واحد، وذلك يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تنوعت الحالات التي تم علاجها بين انسدادات في الشرايين، حيث تطلبت بعض الحالات تركيب دعامات قلبية، بينما تم التعامل مع حالات أخرى وفق التشخيصات الطبية الدقيقة.

وتم إجراء جميع العمليات تحت إشراف استشاريي القلب والقسطرة القلبية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة الطبية.

ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية في ليبيا، ويعكس التطور المستمر في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.