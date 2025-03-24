خلال يوم واحد.. رقم مليوني لزوار «المسجد الحرام»

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن “إجمالي قاصدي الحرم المكي يوم أمس، بلغ 3,101,140 مصل ومعتمر”.

وبحسب الهيئة، “شهد المسجد الحرام، أمس، كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر،.

وأوضحت أن “عدد المصلين في صلاة الفجر بلغ 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090 وفي صلاة العصر 547,695 وفي صلاة المغرب 710,524 وفي صلاة العشاء والتراويح 732,728”.

ووفق وكالة “واس”، ذكرت الهيئة، “أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540، فيما بلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمرا، وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمرا، ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين”.

هذا وكان “نفذ الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية، الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي”، وذكرت إمارة مكة، أن “المهبط تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.