إنجاز صحي في الجنوب.. حملة تطعيم الحصبة تحقق نسبة تغطية عالية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن نجاح الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في المنطقة الجنوبية من ليبيا، حيث تم تطعيم 175,696 طفلًا من إجمالي 183,400 طفل مستهدف خلال فترة الحملة التي استمرت لمدة عشرة أيام.

وأوضح المركز أن نسبة التغطية بلغت حوالي 95.8%، وهو ما يعكس تجاوبًا واسعًا من الأهالي مع جهود الوقاية، إضافة إلى فعالية التنسيق بين فرق العمل الميداني والشركاء المحليين والدوليين، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الصحي الهام.

وأكد المركز على أهمية الاستمرار في الالتزام بجدول التطعيمات الروتينية، لضمان حماية جميع الأطفال من هذه الأمراض المعدية والخطرة، داعيًا أولياء الأمور إلى زيارة أقرب مركز صحي لاستكمال أي جرعات لازمة لأطفالهم.

كما عبّر المركز عن تقديره وامتنانه لأولياء الأمور على ثقتهم بالبرنامج الوطني للتطعيمات، ولجميع العاملين في القطاع الصحي، من فرق تطعيم ومشرفين وقادة محليين وإعلاميين، لما قدموه من دعم ومساندة ميدانية خلال الحملة.

وختم البيان بالتأكيد على رسالة الحملة: “معًا من أجل أطفال خالين من الحصبة والحصبة الألمانية، فأطفالنا أمانة.”