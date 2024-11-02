خلال 24 ساعة.. استهلاك أكثر من 12 ألف برميل نفط و979 مليون قدم مكعب من الغاز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “إجمالي استهلاك النفط الخام والغاز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 12,538 برميل من النفط الخام و979 مليون قدم مكعب من الغاز”.

وأوضحت المؤسسة أن “الشركة العامة للكهرباء استهلكت 780 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 12,538 برميل من النفط الخام لتشغيل محطة أوباري”.

وبحسب البيان، “استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 125 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما بلغ استهلاك مصانع الأسمنت 22 مليون قدم مكعب، فيما استخدم مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى 53 مليون قدم مكعب”.

وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق، أن “إنتاج النفط الخام والمكثفات وصل إلى مليون و336 ألف برميل”، مؤكدةً سعيها “للوصول إلى مليون و400 ألف برميل يومياً بنهاية العام الحالي”.